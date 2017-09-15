15 вересня Церква вшановує святого мученика Маманта

Святий мученик Мамант народився в Пафлагонії.

Батьки його були благочестивими і знатними людьми, яких звали Феодотом і Руфіною. За відкрите сповідання віри їх схопили язичники і посадили в темницю. За гратами Руфіна передчасно народила сина. Через деякий час, батьки були страчені, а немовлятко виховала одна благочестива вдова. Ще в юні роки Мамант навернув до Христа багатьох своїх однолітків, за що і був підданий жорстоким мукам. Його засудили до втоплення в морі. Але ангел Господній чудесним чином звільнив його і привів на гору біля міста Кесарії. Тут він влаштував собі келію, в якій проводив молитовне життя серед диких звірів, які не чіпали святого. Розмови про нього росли, і його знову заарештували. В темниці, куди святий Мамант був посаджений, вмирали від голоду сорок в’язнів. По молитві святого у вікно влетів голуб і приніс усім їжу, а вночі двері темниці самі відчинилися – і в’язні вийшли на волю.

Сам же святий Мамант бажав віддати життя за Христа і продовжував смиренно чекати своєї долі. Його вивели на арену цирку і випустили диких звірів, але вони не тільки не чіпали святого, а навіть стали лащитися до нього. Тоді один з язичницьких жерців вразив святого мученика тризубом.

В давнину наші предки називали святого Маманта Мамонтієм-вівчарем і вважали його покровителем овець і кіз. Думка про це заступництво святого Маманта вийшла з оповіді про його життя. У житії помічається, що коли святий Мамант жив в пустелі, то йому особливу послугу надавали дикі кози. Вони самі приходили до нього, і він доїв їх і готував сири, якими не тільки сам харчувався, але і торгував ними, роздаючи виручені гроші бідним і стражденим.

У народі 15 вересня вшановували Маманта-вівчарика, покровителя овець і кіз. Цього дня худобу не вигонили вранці на пасовисько, бо боялися, що може трапитися біда. Також цього дня утеплювали хліви, готуючись до холодного сезону.

Щодо погоди, то підмічали: якщо захід сонця червоний, невдовзі варто очікувати морозів.

За церковним календарем 15 вересня вшановують мученика Маманта, отця його Феодота і матері Руфіни, преподобного Іоанна постника та 3628 мучеників Никодимії.

Іменинниками 15 вересня є:

Олексій, Іван, Федот, Антон, , Руфіна.

15 вересня народились:

1804 — Михайло Максимович, український історик, філолог, етнограф, ботанік, поет, перший ректор Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

1877 — Олена Кульчицька, український живописець і графік, педагог. Народний художник України. Автор картин «Діти на леваді», «Жнива», «Бабуля», «Діти з свічками», серії акварелей, офортів, гравюр на дереві, ілюстрацій до творів М. Коцюбинського, І. Франка.

Події 15 вересня:

1893 — У Джерсі-Сіті (США) почала виходити газета «Свобода» — перше україномовне видання в США.

1944 — у Києві відкрито оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (тепер це Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).

1971 — У Ванкувері створено екологічну організацію «Грінпіс». Перша акція — протест проти американських ядерних випробувань біля Аляски.

1991 — У Києві на Софійській площі відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежності України.

15 вересня відзначають:

День народження Google.