14 вересня Церква святкує церковне Новоліття

14 вересня Православна Церква святкує церковне Новоліття – початок церковного року або початок індикту.

Константинопольське літочислення починалося з 1 вересня 312 року. У цей день відзначали пам’ять про перемогу, яку імператор Костянтин здобув над римським імператором Максентиєм. Після битви Костянтин дарував християнам свободу віросповідання.

У 325 році на першому Вселенському Соборі вирішили відзначати у цей день церковне Новоліття. Після прийняття християнства на Русі до XV століття, рік починався з березня – з 1 березня вели початок року всі давні руські літописці. З 1492 року на Русі відзначали Новоліття як церковно-державне свято. Сенсом богослужіння в Новоліття був спогад проповіді Ісуса Христа в Назаретській синагозі, коли Христос сказав, що він прийшов “перев’язати зламаних серцем… проповідувати літо Господнє сприятливе”.

Востаннє чин літопроводства було звершено 1 вересня 1699 року в присутності Петра, який, сидячи на встановленому престолі на кремлівській соборній площі в царській одежі, брав від патріарха благословення та привітав народ з новим роком.

Петро I видав указ про перенесення початку громадянського нового року на 1 січня. З 1 січня 1700 року чин літопроводства не відбувався.

Свято церковного Новоліття з’єднується зі святковою службою в честь преподобного Симеона Стовпника, пам’ять якого випадає на цю ж дату.

Старі люди вважають, що справжня осінь починається від 14 вересня, на свято Симеона Стовпника і матері його Марфи або, як кажуть у народі, — на Семена Літопродавця, який проводжає літо.

У дохристиянські часи, святкуючи 14 вересня День Вирію, наші предки проводили у теплі краї птахів, молячись до Духів Предків, яким птахи мали передати звістку від живих. Також цього дня відзначали день бога вогню Симаргла і вперше після теплого сезону розпалювали вогнище у печі, що горіло аж до Великодня.

А у козацькій Україні на Семена справляли пострижини молодих хлопців і вперше садили їх на коні. Селяни ж до цього дня закінчували всі торговельні та господарчі справи. «Як посієш до Семена – казало жито, то матимеш з мене, а як по Покрові, то виводитимеш по корові».

У Києві на Семена – 14 вересня — відзначали «Свіччине весілля». З цього дня ремісничі цехи вже мали право з приходом вечора запалювати свічки і продовжувати працювати. До цього дня робочий день закінчувався разом зі світловим. Свічки на той час були у великій ціні. Крім цього, міщани понад усе боялися пожеж, від яких вже неодноразово мали великі збитки.

Що ж до погоди, то підмічали: як на Семена ясно – осінь буде погожою і теплою.

За церковним календарем 14 вересня відзначають Церковне Новоліття та вшановують преподобного Симеона Стовпника і матір його Марфу, мучениць 40 дів постниць і мученика Амуна, праведника Ісуса Навина.

Іменинниками 14 вересня є:

Варвара, Дарія, Семен, Марфа, Марта.

14 вересня народились:

1906 – Олександр Пащенко, український графік, автор пейзажів, виконаних здебільшого в техніці ліногравюри й офорта. В серії гравюр «Київська сюїта» зафіксував довоєнний, зруйнований війною і відновлений Київ.

Події 14 вересня:

1492 —Новий рік було перенесено з 1 березня на 1 вересня. Так продовжувалося до царювання Петра І, який з 1700 року ввів літочислення від Різдва Христова, а не від створення світу. Проте, за церковним календарем Новий рік і зараз починається з 1 вересня за старим стилем, або з 14 — за новим.

1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.