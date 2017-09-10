10 вересня Церква вшановує святу Анну

Свята і праведна Анна походила з роду Асіра (одне з 12 родів, так званих «колін» Ізраїлю) і була дочкою Фануїла.

У перекладі з єврейського її ім’я означає “милостива”. І дійсно, вона була жінкою доброчесною. За своє благочестиве життя Анна була наділена пророчим даром.

Досягши глибокої старості, вона, по слову євангеліста Луки, “не відходила від церкви, постом і молитвою служачи Богові вдень і вночі”. Свята Анна належала до числа тих благочестивих іудеянок, які з нетерпінням очікували пришестя Месії. Спасителя також очікував і Симеон, літній священик, якому було обіцяно Богом, що він не помре, поки не побачить Спасителя своїми очима. Одного разу праведний Симеон, керований Святим Духом, прийшов в Єрусалимський храм. Це було в той самий день (сороковий після Різдва Христового), коли Пречиста Діва Марія і Йосип Обручник прийшли туди, щоб здійснити обряд, встановлений іудейським законом – представити Дитятко та принести законну жертву.

Як тільки праведний Симеон побачив хто прийшов, йому було відкрито, що це і є очікуваний Месія, Спаситель світу. Старець прийняв на свої руки Божественного Малюка і виголосив пророчі слова: «Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм із миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед усіма людьми. Світло на просвіту язичників, і славу людей Твоїх Ізраїля». Далі святий євангеліст Лука оповідає: «Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова, від коліна Асирового, глибокої старості, проживши з чоловіком від дівоцтва свого сім років, вдова років вісімдесяти й чотирьох, що не відходила від церкви, постом і молитвою служачи Богові вдень і ніч. І вона в той час, Бога славила та пророкувала про Нього всім, хто чекав визволення Єрусалиму».

У народі колись вважали, що на Мусія, так називається 10 вересня у народі, починається друге, або старе бабине літо, закінчується пора збирання конопель та починається дубовий падолист. А ще від цього часу хліб вже намагалися прибрати під дах, щоб не зігнило у скиртах.

За церковним календарем, 10 вересня вшановують преподобного Мойсея Мурина, преподобного Іова Почайського. Собор преподобних отців Києво–Печерських, спочилих у Дальніх печерах, преподобного Саву, праведницю Анну пророчицю, мученицю Шушанику.

Іменинниками 10 вересня є:

Ганна, Веніамін, Захарій, Мусій.

10 вересня народились:

1885 — Олександр Палладін, український біохімік. Президент Академії наук Української РСР (1946—1962), академік АН УРСР і АН СРСР. Засновник української школи біохіміків.

1894 — Олександр Довженко, видатний український письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографу.

10 вересня день пам’яті:

1713–1791 — Івана Григоровича-Барського, найвидатнішого архітектора українського бароко.