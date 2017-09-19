﻿Торік українці перевели з Польщі $2,2 млрд

Понад мільйон українців, які працюють у Польщі, сукупно перевели в Україну минулого року 8 млрд злотих. Про це 19 вересня на брифінгу в Києві заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Чихоцький, повідомляє УНІАН.

“З радістю ми відзначаємо значне зростання економічного торгового обміну між нашими країнами в першому кварталі (2017 року) на 30%, і ми очікуємо, що цьогоріч фінансові показники будуть ще вищими”, – сказав він.

Також Чихоцький підкреслив, що більше 1,2 млн українців, які проживають і працюють у Польщі, в минулому році переказали в Україну 8 млрд польських злотих ($2,22 млрд). За його словами, це складає понад 3% ВВП України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща видала українцям 95 тис. робочих віз у 2017-му.

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