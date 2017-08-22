Жіноча команда з фехтування на шпагах перемогла на Універсіаді у Тайбеї

У Тайбеї завершилися командні змагання жінок-шпажисток у рамках турніру з фехтування Універсіади-2017, де перемогу здобула збірна України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки виступали у складі Ксенія Пантелєєва, Анфіса Почкалова, Юлія Свістіл і Джоан Фейбі Бежура.

Наші шпажистки почергово перемогли команди Японії (45:26), Швейцарії (45:33), Польщі (45:38), а у вирішальному поєдинку в напруженій боротьбі виявилися сильнішими за команду США – 45:44.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 6 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей – 17 нагород.

Команда знаходиться на 6-му місці в загальнокомандному заліку.

Універсіада-2017 в Тайбеї проходить з 19 по 30 серпня.