Заходи з протидії африканської чуми свиней на Львівщині: перші результати перевірок

На Львівщині посилили заходи безпеки у зв’язку з виявленням в сусідніх областях, зокрема на Закарпатті, випадків захворювання на африканську чуму свиней.

Як повідомляє прес-служба Львівської ОДА, представники Національної поліції та Держпродспоживслужби області виставили цілодобові пости для контролю та нагляду за переміщенням живих тварин, сировини та продукції тваринного походження, а також спеціалізованих транспортних засобів пристосованих для перевезення тварин на предмет дотримання ветеринарно-санітарних вимог.

Відтак, уже з 29 серпня, представники патрульної поліції розпочали перевіряти машини, що в’їжджають на територію області, зокрема ті, що обладнані холодильними камерами та рефрижераторами для перевезення м’ясопродуктів.

Зазначені пости виставлені на автотрасах Ужгород-Львів, Івано-Франківськ-Львів, Чоп-Київ, у Сколівському районі в селі Климець, Турківському районі в селі Івашківці, у селі Сянки, Стрийському районі в селі Лисовичі, Жидачівському районі в селі Іванівці, Перемишлянському районі в селі Кореличі.

Зазначимо, що на даний час ситуація щодо АЧС у Львівській області контрольована.

Станом на сьогодні, 30 серпня, уже оглянули 233 одиниці автотранспорту, з них: 231 – провели дезінфікацію, 2 повернули у зворотньому напрямку.

До уваги сільгоспвиробників: на території Львівської області курсуватимуть пусті спеціалізовані транспортні засоби, які пристосовані для перевезення тварин лише у чистому вигляді.