За минулу добу в зоні АТО один український боєць загинув

Ситуація в зоні АТО упродовж минулої доби, 12 серпня, була стабільною, без тенденції до загострення. Російсько-окупаційні угруповання принципово не зменшують кількість обстрілів наших позицій, отримуючи при цьому асиметричну відповідь від Збройних сил України.

Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

Так, вчора ввечері, на Приморському напрямку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів били по українських укріпленнях неподалік Водяного, отримуючи при цьому жорстку відповідь. В наслідок цього протистояння один український боєць загинув.

“Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я. Один український воїн загинув, двоє – поранені, ще 6 – отримали бойові травми”, – зазначили у штабі.