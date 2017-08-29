З Канева до Львова проїде «Автомарш слави»

Місцевих автолюбителів запрошують долучитися до тематичного автомаршу із Канева до Львова, метою якого є вшанування пам’яті відомих українських ватажків.

Про це повідомляє «Kanos».

Місцем спочинку Підкови та ще двох козацьких ватажків – Якова Шаха та Самійла Кішки, є церква у підніжжя Тарасової Гори. «Ми маємо пам’ятати своїх героїв, тож вшануємо їх пам’ять автомаршем до постамента у Львові», – зазначають організатори.

Розпочати автомарш планують 2 вересня о 13.00 біля козацької церки Пресвятої Богородиці (підніжжя Тарасової гори).

Програма заходу включатиме мальовничий маршрут цікавими містами України, офф-роуд, польову кухню, купання в святих джерелах і безліч незабутніх вражень.Маршрут проходитиме через Переяслав-Хмельницький, Київ, Житомир, Любар, Кременець, Почаїв.

Тож організатори запрошують всіх бажаючих автолюбителів приєднатися до маршу слави та вшанувати пам’ять героїв української історії.