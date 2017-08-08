У Львові з 1 вересня зросте вартість проїзду в електротранспорті – з 2 до 3 грн за загальний квиток та з 1 до 1,5 грн – за студентський та учнівський. Підвищення тарифів на проїзд у трамваях і тролейбусах підтримала більшість присутніх 7 серпня на громадських слуханнях мешканців.

«Востаннє тариф на проїзд в електротранспорті переглядався в червні 2014 року. З того часу більше, ніж вдвічі, зросла заробітна платня. Крім того, в той час «Львівелектротранс» платив за електроенергію за тарифом, встановленим для населення. Зараз ми платимо за набагато вищими промисловими тарифами. Також суттєво зросли витрати на утримання рухомого складу, колій і мережі», – пояснив потребу в піднятті вартості проїзду заступник директора з економічних питань ЛКП «Львівелектротранс» Олексій Зварич, пише zaxid.net.

За його словами, збитки «Львівелектротрансу» за перше півріччя 2017 року становили 66,8 млн грн, а при тарифі в 3 грн і нинішньому рівні відшкодувань за пільгові перевезення ці збитки були б на 12 млн грн меншими.

Як розповів голова громадської ради при управління транспорту ЛМР Святослав Товстига, більшість присутніх на засіданні членів громадської ради підтримала підняття вартості проїзду в електротранспорті, а також рекомендувала управлінню транспорту переглянути тарифи на маршрутки.

Під час слухань мешканці висловили низку зауважень до роботи електротранспорту – скаржились на відсутність кондиціонерів у салонах, часті простої трамваїв, відсутність у вільному доступі графіків руху електротранспорту.

Однак, більшість присутніх на громадських слуханнях мешканців підтримали підвищення тарифу на проїзд у електротранспорті до 3 грн за загальний квиток та 1,5 грн за пільговий квиток. За проголосували 38 із 49 присутніх. Зазначимо, що громадські слухання є обов’язковими і без них підняти тарифи було б неможливо. Остаточно затвердити нову вартість проїзду має виконавчий комітет Львівської міськради.