В уряді хочуть заборонити передачу продуктів харчування ув’язненим не в заводській упаковці

В урядовому законопроекті “Про пенітенціарну систему” планують криміналізувати передачу заборонених предметів людям, які відбувають покарання у вигляді позбавлення, обмеження волі або яких заарештували чи утримують під вартою.

Про це повідомляє Центр інформації про права людини.

Документ пропонує запровадити в Кримінальному кодексі нову статтю 391-1. У ній йдеться про заборону передачі “алкогольних напоїв, лікарських, інших засобів, які викликають одурманювання, засобів мобільного зв’язку та інших заборонених для передачі предметів, виробів та речовин”.

Санкція ч. 1 статті передбачає штраф від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів або до трьох років обмежувати чи позбавляти волі.

“Вчинена повторно особою передача після накладення на неї адміністративного стягнення та притягнення до кримінальної відповідальності за такі ж дії, або вчинена у великих розмірах чи групою осіб, караються позбавленням волі на строк до п’яти років”, – пропонується у другій частині статті.

Євген Нецвєтаєв, заступник керівника відділу моніторингу пенітенціарних установ в Офісі Омбудсмана, вважає, що у статті занадто жорстка санкція.

Натомість представник Державної кримінально-виконавчої служби Андрій Нечипельський вказує, що кримінальна відповідальність наставатиме, якщо порушник раніше вже притягався до адміністративної відповідальності за такі ж дії.

“Якщо особа знову вчиняє порушення, то що тут такого поганого, якщо її притягнути до кримінальної відповідальності”, – коментує він.

Представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Євген Нецвєтаєв наголошує, що забороненими для передачі предметами можуть бути навіть продукти харчування не в заводській упаковці.

Голова пенітенціарного підкомітету Юрій Мірошниченко на пенітенціарному підкомітеті Верховної Ради 20 червня закликав правозахисників та авторів ініціативи прописати норму так, аби, з одного боку, унеможливив системні порушення, а з іншого – щоб санкція статті відповідала меті пенітенціарної системи – створювати умови для соціальної реабілітації та інтегрувати засуджених в суспільство.

Остаточну версію законопроекту в уряді планують восени.