Винуватець ДТП, у якій загинув співак Владислав Левицький, проведе шість років за гратами

Суд призначив покарання для водія-винуватця ДТП, у якій загинув відомий співак Владислав Левицький.

Як повідомили у відділі комунікацій Нацполіції області, водія сідельного тягача МАН засуджено до шести з половиною років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Під час розгляду справи суд визнав водія сідельного тягача МАН, 48-річного мешканця Львівської області, винним у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули троє осіб, та призначив йому покарання – шість років та шість місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Розглядаючи справу, суд визнав, що водій сідельного тягача «проявив неуважність до дорожньої обстановки … та, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Тойота Корола». Також суд врахував, що «після скоєння ДТП водій не намагався надати медичну допомогу потерпілим та не викликав швидку медичну допомогу».

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталась 2 липня 2015 року о 22.15 на автодорозі «Львів-Тернопіль» поблизу села Велика Вільшаниця Золочівського району Львівської області. Внаслідок зіткнення автопоїзда з «Тойотою Корола», за кермом якого перебував відомий львівський співак Владислав Левицький, водій легковика, а також двоє його пасажирів – сестра та семирічна племінниця, від отриманих травм померли на місці події.