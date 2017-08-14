Винниківський «Рух» вперше зіграв внічию у Першій лізі

Емоційний поєдинок, який відбувся 13 серпня у Винниках на стадіоні ім. Б.Маркевича, головних суперників минулого сезону у Другій лізі завершився бойовою нічиєю.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, «Рухівці» сміливо могли розраховувати на перемогу, однак футбольне щастя наприкінці гри повернулося до господарів поля спиною. Одесити зрівняли рахунок аж на третій доданій арбітром до основного часу хвилині.

Під керівництвом нового головного тренера Володимира Мазяра футболісти винниківської команди відразу окреслили своє бажання після серії поразок будь-що досягнути позитивного результату. Вже на 3-ій хвилині Борис Баранець віддав на правий край атаки на Буя, той адресував м’яч у штрафний майданчик на Лозового, і Євген завдав першого доволі небезпечного удару по воротах гостей.

Гольовою могла виявитися і 13-та хвилина. Відбулася довга діагональ із глибини поля від Івана Білого, після повітряної боротьби м’яч підхопив Лозовий і здалеку пробив – воротар Ширяєв зіграв упевнено, впіймавши м’яч. Через 11 хвилин він таки побував у воротах одеситів, проте після прострілу Буя Лозовий поборовся з Ширяєвим у воротарській зоні, що хмельницький арбітр Віталій Маляр кваліфікував, як напад на голкіпера, а м’яч же відлетів до Хомченка, і той коліном спрямував його у сітку.

А після цього вже стався епізод, який спричинився до бурхливої хвилі емоцій. Лозовий обіграв суперника і вже пробував продовжити атаку «Руху», однак арбітр побачив, що пошкодження у попередньому ігровому епізоді отримав воротар «Жемчужини» Ширяєв і зупинив гру. За всіма канонами футбольної етики, джентльменської поведінки та принципів фейр-плей одесити під час введення суддею м’яча у гру мали віддати його «рухівцям», проте вони несподівано провели швидку атаку, а Вдовиченко з дальньої відстані пробив за комірець воротарю Дяченку. Таке футбольне хамство обурило всіх присутніх – і гравців винниківської команди, і вболівальників, і керівництво «рухівців» на чолі з президентом Григорієм Козловським, який вирішив відстояти своїх підопічних, апелював до тренерського штабу одеської команди, щоби справедливість восторжествувала. Після тривалих перемовин знайшли компроміс, і принципи чесної гри взяли гору. Футболісти одеської команди без спротиву з їхнього боку дозволили капітанові «Руху» відновити паритет у рахунку.

Проте пристрасті навколо гри кипіли настільки сильно, що за емоції на тренерській лаві арбітр вилучив на трибуни головного наставника винниківської команди Володимира Мазяра.

Ще до перерви господарі могли виходити вперед. Чергову атаку розпочав Борис Баранець, Буй укотре прострілив, але Дуць і Григорій Баранець, які вдвох опинилися на ударній позиції, так і не спромоглися спрямувати м’яч у ціль. Потім Хомченко зліва здійснив навіс, Лозовий виграв боротьбу у повітрі і скинув на Григорій Баранця, якому м’яч на ногу начебто лягав, проте полетів після удару вище від воріт. Два кутові – і Дуць, який часто підключався до атак і вигравав боротьбу, двічі пробивав повз ворота. Другий тайм розпочався з перспективного епізоду – після паса Чепелюка Буй підробив м’яч під ліву ногу, але з ударом не вийшло. Згодом вийшла непогана комбінація за участю Хомченка, Лозового та Бохашвілі – Євген пробив головою, однак досвідчений воротар Ширяєв надійно зіграв у рамці воріт. А далі відбулася стінка Заставного і Бохашвілі, за підсумками якої Володимир промчав правим флангом і віддав чудову передачу на Кінаша, Ярослав добре зіграв на випередження, але, дотягнувшись до м’яча ногою, у ворота не влучив.

Однак наполегливість «рухівців» таки увінчалася голом – Кінаш виконав штрафний, у чужому штрафному майданчику за м’яч наполегливо поборолися центральні оборонці винниківської команди Іван Білий та Дуць – у результаті м’яч потрапив до нападника Бохашвілі, який опинився у потрібному місці у потрібний час. Якби підопічні після цього закріпили успіх, то однозначно уникнули би нервової кінцівки. А можливість була – Лозовий перевів м’яч із лівого флангу на правий, напівудар-напівпростріл від Заставного – м’яч пройшов повз ворота.

Ну, і насамкінець настала нещаслива третя додана хвилина. Одесити вибігли у стрімку атаку, Дуць у падінні збив Шеставкова, а ключовий виконавець стандартних ситуацій у «Жемчужини» Паламар вміло перекинув стінку, Дяченко не врятував…

«Рух» (Винники) – «Жемчужина» (Одеса) – 2:2 (1:1)

Голи: Г.Баранець, 45; Бохашвілі, 86 – Вдовиченко, 33; Паламар, 90+3

«Рух»: Дяченко, Заставний, Дуць, І.Білий, В.Білий, Копина (Чепелюк), Буй (Маркович), Лозовий, Г.Баранець (кап.) (Бохашвілі), Б.Баранець, Хомченко (Кінаш). Головний тренер: Володимир Мазяр

«Жемчужина»: Ширяєв (кап.), Клімаков, Поспєлов, Вдовиченко, Хромих (Кулішенко), Долінський, Малиш (Акімов), Ткач, Георгієв, Паламар, Шестаков. Головний тренер: Денис Колчин

6 тур. 13.08.2017. Винники, стадіон імені Богдана Маркевича. Арбітр: Віталій Маляр (Хмельницький); 2 100 глядачів.