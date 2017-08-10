Винниківський «Рух» поступився «Авангарду»

9 серпня винниківський «Рух» зіграв черговий матч чемпіонату України серед команд Першої ліги. Цього разу команда відправилась до Краматорська, де зіграла проти місцевого «Авангарду».

Саме винниківcькій команді першій вдалося відкрити рахунок у цьому матчі. Спрацювала зв’язка гравців, які лише цього тижня перейшли до «Руху» з львівських «Карпат» – захисник Андрій Маркович прострелив, а нападник Віктор Хомченко пробив точно під перекладину воріт.

Та вже через 10 хв. у ворота «Руху» було призначено пенальті. Андрій Гурський необачно зіграв у власному штрафному майданчику, збивши суперника. Олександр Воробей вгадав кут, куди пробивав Віталій Собко, але м’яч залетів у сітку, пролетівши під воротарем.

Ще до перерви господарі вийшли вперед. Після прострілу з флангу до м’яча намагалися дотягнутися Денис Бєлоусов та Андрій Гурський. Від ніг одного з гравців м’яч залетів у ворота. ПФЛ записала це як автогол футболіста винниківської команди.

В другому таймі «Рух» отримав численну перевагу. На 50 хв. другу жовту картку у матчі отримав Марат Даудов. Однак це не допомогло команді з Львівщини хоча б зрівняти рахунок. На заваді їм ставала як власна неточність так і рамка воріт суперника, або впевнені дії Артура Денчука на воротах.

Zaxid.net