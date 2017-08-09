В Україні хочуть ввести обов’язкову реєстрацію мобільних абонентів

Держспецзв’язку пропонує обов’язкову реєстрацію всіх абонентів мобільного зв’язку в Україні.

Відповідний законопроект розміщений на сайті Держспецзв’язку, пише “Ліга. Бізнес”.

Держспецзв’язку пропонує зберегти за клієнтами стільникових операторів право укладати договір у письмовій або будь-якій іншій формі. Але збирається при цьому зобов’язати телеком-компанії збирати персональні дані усіх без винятку користувачів. У цьому ж документі пропонується відродити практику ведення бази унікальних кодів IMEI-кодів. Як пише в пояснювальній записці до законопроекту Держспецзв’язку, відсутність системи реєстрації абонентів і унікальних кодів мобільних пристроїв ускладнює проведення заходів з нацбезпеки “в умовах кібернетичних загроз”.

“Крім того, потребує уваги ситуація з використанням різноманітного кінцевого обладнання (айфони, айпади, комунікатори, смартфони, мобільні телефони і так далі) на тлі зростаючого спектру надання послуг на базі телекомунікацій, так як неконтрольоване кількість кінцевого обладнання в обороті сприяє поширенню “мобільного шахрайства” та інших комп’ютерних злочинів”, – йдеться в записці.

За задумом Держспецзв’язку, в інших відомств з моменту прийняття закону буде лише три місяці на адаптацію своїх нормативних актів. Національна комісія з питань регулювання зв’язку вчора на черговому засіданні схвалила законопроект Держспецзв’язку, але зі значними зауваженнями. Зокрема, регулятор пропонує збільшити перехідний період і розтягнути його на півроку. За цей час абоненти, які зараз отримують послуги знеособлено, повинні будуть надати свої особисті дані операторам. НКРЗІ зі свого боку готується до нововведень. Вона розробила порядок реєстрації абонентів без укладення договору в письмовій формі, тобто prepaid-абонентів. Подати особисті дані можна буде і в електронній формі. Другу частину законопроекту (щодо реєстрації IMEI-кодів) НКРЗІ назвала дуже сирою. І сподівається на те, що адміністрація зв’язку її допрацює. Про те, що запропонований законопроект далекий від досконалості, говорять і представники мобільних операторів. “Закон написаний непрофесійно. Ми з ним не згодні!” – написав президент компанії “Київстар” Петро Чернишов.

Vodafone Ukraine готові підтримати зміни і готові реалізувати електронну реєстрацію абонентів за умови, що будуть дотримані інтереси клієнтів.

“Найголовніший ризик – це те, що частина абонентів, які не встигнуть зареєструватися, можуть залишитися, згідно із законопроектом, без послуг зв’язку”, – розповідає прес-секретар Vodafone Ukraine Вікторія Павловська.

Система контролю сірого імпорту мобільних телефонів за IMEI почала функціонувати в Україні в 2009 році. А в 2014 році депутат з фракції Удар Ярослав Гінка вніс в закон поправки, згідно з якими Укрчастотнагляд позбувся такої функції. Реєструвати IMEI стало необов’язково. Що стосується проектів, спрямованих на “паспортизацію” абонентів, то подібні спроби Держспецзв’язку вже робила. Остання була у 2015 році.