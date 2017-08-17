В Україні відкрили інформацію про бенефеціарів усіх компаній. Таким чином Україна приєдналась до Глобального реєстру бенефіціарних власників – ініціативи Transparency International щодо сприяння прозорості й запобігання корупції.

Про це у Facebook написав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Відтак, інформацію про кінцевих власників усіх українських компаній оприлюднено на Єдиному державному порталі відкритих даних.

Згідно із його повідомленням, ЗМІ та громадськість зможуть «вільно використовувати і аналізувати ці відкриті дані для публічного контролю».