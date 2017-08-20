В Україні планують ввести плату за пологи

В Україні через два роки – у 2019 році, планують запровадити плату за приймання пологів, пише ТСН.

Зазначається, що такий крок передбачений новим проектом медичної реформи. Оплата буде здійснюватись через державне агентство. Зокрема, заплативши за планові пологи, планується, що породілля отримає повний пакет послуг.

У випадку ж, якщо у жінки немає грошей для оплати пологів, то вона все ж зможе народити безкоштовно, а також їй нададуть окрему палату. Безкоштовними також обіцяють і екстрені пологи, бо в такому випадку робота лікарів буде оплачуватись державою, як екстрена допомога.

Як повідомлялося раніше, в Україні почала працювати комісія з проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті. Конфіденційне дослідження – це спеціальна форма перинатального аналізу, коли експерти досліджують кожен випадок смерті з дотриманням анонімності. Мета конфіденційного дослідження – виявити медичні і немедичні чинники, що призвели до смерті жінки під час вагітності, пологів чи в післяпологовий період, щоб зрештою знизити рівень материнської захворюваності і смертності, поліпшити якість надання медичних послуг вагітним, роділлям та породіллям та усунути системні порушення, які призводять до смерті жінок.

