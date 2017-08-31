В Україні планують розширити вивчення китайської мови – МОН

В Україні планують розширити вивчення китайської мови на всіх рівнях середньої освіти – у початковій, середній та старшій школі.

Як повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Міністерства освіти і науки, про це йшлося під час зустрічі в Пекіні директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН Андрія Шевцова з керівництвом спеціалізованих підрозділів Головного управління Інститутів Конфуція (Ханьбань).

«Ми запропонували Інституту Конфуція створити спільну робочу групу, яка напише стандарти тестування для випускників спеціалізованих класів загальноосвітніх шкіл. З допомогою таких тестів ми зможемо ефективніше визначати та класифікувати рівень оволодіння учнями китайською мовою», – сказав Шевцов.

Сторони також обговорили співпрацю у сфері вищої освіти та науки, зокрема яким чином китайські викладачі зможуть підвищувати кваліфікацію в українських вишах, а українські – в китайських. У сфері науки пріоритетним є двостороннє керівництво науковими роботами та консультування українських аспірантів і докторантів, які проводять дослідження в галузі китайської філології, культурології, філософії, педагогіки.