В Україні підвищилися мінімальні ціни на алкоголь

Кабінет міністрів на засіданні 9 серпня ухвалив рішення підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, зокрема, роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби збільшено на 14,00-19,41%; віскі, ром і джин – на 6,5-6,6%; коньяк (бренді) – на 12,3-29,1%; вина з додаванням спирту, ігристі – на 7,1-13,3%.

”Розмір мінімальних цін на алкоголь, який діє сьогодні, запроваджено в листопаді 2016 року. Водночас у 2017 році зросли ставки акцизного податку на більшість алкогольних напоїв (горілку, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вина та ін.). Відбулося зростання й інших складових ціни, тому сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв”, – йдеться в повідомленні.

Мінекономрозвитку зазначило, що до міністерства надійшли численні звернення учасників ринку, які зазначали, що діючі мінімальні ціни не покривають їх операційних витрат. В результаті, на думку асоціацій виробників алкогольної продукції, послаблюється конкуренція з боку легальних виробників і збільшується частка несумлінних виробників. Це відбувається тому, що такі компанії можуть скорочувати свої операційні витрати шляхом придбання необлікованого спирту, використання сурогатних речовин, ухилення від сплати податків, виробництва контрафактної продукції тощо.