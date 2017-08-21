В Італії затримали львівську банкіршу, яка привласнила 22 тис грн

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури до районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, правоохоронцями встановлено, що у 2007 році, жінка у змові із групою осіб, шляхом махінацій з кредитами заволоділа коштами одного із банків Львівщини у розмірі близько 22 тис грн.

Підозрювана ухилялася від органів досудового розслідування та суду, у зв’язку з чим у вересні 2010 року була оголошена в розшук на теренах України, а з лютого 2011 року її почали шукати через Інтерпол.

У травні цього року правоохоронцями Італії зловмисниця затримана та видана в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

За вчинене жінці загрожує до 3 років позбавлення волі.