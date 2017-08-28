В Білорусі викрали сина члена громадської ради Держприкордонслужби України – ЗМІ

В Білорусі 24 серпня зник син члена громадської ради Державної прикордонної служби України Ігоря Гриба – 19-річний Павло Гриб.

Про це повідомив член громадської ради при Державній прикордонній адміністрації ДПСУ, радник голови синодального управління військового духовенства УПЦ КП, офіцер-прикордонник запасу Ігор Гриб, повідомляє УНІАН.

Зокрема, батько підозрює, що його сина викрало ФСБ Росії.

Він розповів, що 24 серпня 2017 року його 19-річний син поїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Ця дівчина, зі слів сина, мала приїхати на зустріч з Російської Федерації.

Гриб повідомив, що Павло мав повернутись в той же день.

Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла до Білорусі, у Гомель.

Там він з`ясував, що його син знаходиться в розшуку за ст. 205 КК РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).

В Гомельській прикордонній групі Гриб звернувся до чергового з проханням повідомити, де знаходиться його син,

”Там мені повідомили, що ніякої інформації стосовно сина прикордонники не мають”, – сказав він.

Гриб переконаний, що ФСБ виманило Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провело затримання.

Говорячи про причини викрадення сина, Гриб зазначив, – ним стали дописи Павла у соцмережах, спрямовані проти агресії РФ в Україні.

Також він наголосив, що його син має інвалідність, а тому у армії не служив, також він не брав участі в бойових діях на Сході України.

За словами Гриба, скоріше за все, сина викрали вже в Гомелі, оскільки при перетині кордону він не був затриманий, як йому повідомили у міліції та прикордонній службі Білорусі.

Також він розповів, що до пошуку Павла вже долучився український консул у Білорусі, якому також силові структури цієї країни повідомили, що такого затриманого у них немає.

Разом з тим Гриб не пов`язує викрадення свого сина зі своєю громадською діяльністю в Україні: ”я там був, якби це було так, то мене б там десь вже зупинили або затримали. Сина виманили і затримали за дописи в соцмережах”.

Також він додав, що вже подав заяви про зникнення сина і в поліцію, і до СБУ, і повідомив Держприкордонслужбу.