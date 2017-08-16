УЄФА 24 серпня в Монако назве кращого гравця сезону

Джанлуїджі Буффон (Італія, “Ювентус”), Ліонель Мессі (Аргентина, “Барселона”) і Кріштіану Роналду (Португалія, “Реал”) склали фінальну трійку претендентів на нагороду Кращому футболісту Європи за версією УЄФА в сезоні 2016/17, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагорода буде вручена 24 серпня в Монако під час церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2017/18.

Шорт-лист був визначений за підсумками голосування журі, що складалося з 80 тренерів клубів, які грали в сезоні 2016/17 на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА, а також 55 спортивних журналістів, обраних асоціацією європейських спортивних видань (ESM) і представляли всі національні асоціації УЄФА.

На нагороду Найкращому футболістові Європи претендують гравці, які провели минулий сезон в європейському клубі. Враховуються матчі за клуб і збірну на внутрішній і міжнародній аренах, тоді як національність футболістів значення не має.

У фінальну трійку кандидатів потрапили футболісти, які набрали найбільшу кількість голосів тренерів і журналістів. Тренери не могли голосувати за гравця своєї команди.