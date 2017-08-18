Уряд вдосконалив процес надання субсидій

Кабінет міністрів України удосконалив процес надання житлових субсидій населенню і зменшив період, за який враховуються доходи домогосподарств, з чотирьох до двох останніх кварталів.

Як повідомили у прес-службі уряду, про це йдеться у постанові Кабміну №609.

”Відтепер також є можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна, врегульовано питання виплати призначеної субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу у разі смерті особи, якій було призначено субсидію”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, документом встановлено, що субсидія не призначатиметься лише за наявності заборгованості, загальна сума якої перевищуватиме 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, переглянуто соціальні нормативи споживання газу для побутових потреб, врегульовано питання проведення розрахунку невикористаних сум субсидій об`єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельними кооперативами.