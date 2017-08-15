Уряд пояснив, як отримати субсидію без прописки

Громадяни України, які не змогли оформити субсидію через відсутність так званої офіційної прописки, мають можливість повторно звернутися до органів соціального захисту, оформивши договір оренди житла у довільній формі.

Про це інформує Урядовий портал у Facebook.

«Якщо людина не змогла оформити субсидію через відсутність прописки в даному помешканні, але там проживає і сплачує рахунки за тепло, газ, світло й воду, держава забезпечила їй можливість скористатися безповоротною допомогою на підставі договору оренди житла», – йдеться в повідомленні.

Окрім того сказано, що рішенням уряду не визначено жорстких вимог до такого документу: договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо лише двох підписів – власника житла та орендаря.

Урядовий портал інформує, що такий документ є офіційним підтвердженням права людини на субсидію і повинен братися до уваги місцевими органами соціального захисту населення на користь сім’ї.