Уряд не підвищуватиме ціну на газ для населення в цьому опалювальному сезоні – Гройсман

Кабінет міністрів України не підвищуватиме ціни на природний газ для потреб населення і регіональних теплопостачальних компаній (теплокомуненерго) на період опалювального сезону 2017-2018 років.

Про це заявив прем`єр-міністр Володимир Гройсман під час селекторної наради в Миколаєві, яку було присвячено підготовці до нового опалювального сезону, передає УНІАН.

«Я хотів би відразу зазначити, що уряд не підтримує будь-яких підвищень ціни на газ в країні у новому опалювальному сезоні. Це принципова позиція уряду… Жодних об`єктивних підстав сьогодні для того, щоб підвищувати газ для населення і ТКЕ (теплокомуненерго), немає. Ціни за рішенням уряду підвищуватися не будуть», – розповів прем’єр.