УПЛ: Рівненський “Верес” на “Арені Львів” протистоятиме луганській “Зорі”

П‘ятий тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги стартував поєдинком на НСК “Олімпійський”, де лідер національної першості київське “Динамо” перемогло кропивницьку “Зірку” з рахунком 3:0.

У другий ігровий день туру у суботу, 12 серпня, кам’янська “Сталь” на київському стадіоні “Оболонь” зіграє з полтавською “Ворсклою” (матч о 17.00 покаже телеканал “Футбол 2″), рівненський “Верес” на “Арені Львів” протистоятиме луганській “Зорі” (17.00, “Рівне 1″), а “Олександрія” на домашньому КСК “Ніка” прийматиме донецький “Шахтар” (19.30, “Футбол 2″).

У неділю, 13 серпня, програму 5 туру завершать матчі “Маріуполя” із львівськими “Карпатами” (17.00, “Футбол 1″) та донецького “Олімпіка” з одеським “Чорноморцем”, які зійдуться на столичному стадіоні “Динамо” імені Валерія Лобановського (19.30, “Футбол 1″).

Турнірне становище: “Динамо” – 13 очок, “Шахтар” – 9, “Олімпік” – 8, “Ворскла” – 7, “Верес” – 6, “Сталь” – 6, “Маріуполь” – 5, “Карпати” – 4, “Олександрія” – 3, “Зірка” – 2, “Зоря” – 2, “Чорноморець” – 1.