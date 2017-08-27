УПЛ: На «Арені Львів» сьогодні зустрінуться рівненський “Верес” та донецький “Шахтар”

Сьомий тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, матчі якого проходять 26-27 серпня, відкрили поєдинки у Києві.

У неділю, 27 серпня, програму 7 туру завершать матчі рівненського “Вереса” та донецького “Шахтаря”, які зіграють на “Арені Львів” (17.00, “24 канал”), “Маріуполя” і київського “Динамо” (17.00, “Футбол 1″), луганської “Зорі” та одеського “Чорноморця” (19.30, “2+2″), “Олександрії” і полтавської “Ворскли” (19.30, “Футбол 1″).

Турнірне становище: “Динамо” – 16 очок, “Шахтар” – 15, “Ворскла” – 13, “Олімпік” – 12, “Верес” – 9, “Маріуполь” – 8, “Зірка” – 8, “Сталь” – 6, “Карпати” – 8, “Зоря” – 5, “Олександрія” – 4, “Чорноморець” – 1.