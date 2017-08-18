УПЛ: Де дивитися матчі 6-го туру

Шостий тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, матчі якого відбудуться 19-20 серпня, відкриють поєдинки в Одесі та Харкові.

Як повідомляє Укрінформ, в суботу о 19.30 одеський “Чорноморець” прийматиме рівненський “Верес” (гру покаже телеканал “Уніан”), а у паралельному матчі на харківському ОСК “Металіст” зустрінуться донецькі клуби “Шахтар” та “Олімпік” (“Футбол 2″), повідомляє Укрінформ.

У неділю програму 6 туру завершать матчі кропивницької “Зірки” і луганської “Зорі” (17.00, “Футбол 1″), львівських “Карпат” та “Олександрії” (17.00, “Уніан”), полтавської “Ворскли” і “Маріуполя” (19.30, “Футбол 1″), київського “Динамо” і кам’янської “Сталі” (19.30, “2+2″).

Турнірне становище після п’яти турів: “Динамо” – 13 очок, “Шахтар” – 12, “Олімпік” – 11, “Ворскла” – 10, “Маріуполь” – 8, “Верес” – 6, “Сталь” – 6, “Зоря” – 5, “Карпати” – 4, “Олександрія” – 3, “Зірка” – 2, “Чорноморець” – 1.