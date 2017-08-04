УПЛ: 4-й тур чемпіонату України з футболу відкриє поєдинок на стадіоні “Україна” у Львові

Четвертий тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, матчі якого відбудуться 5-6 серпня, відкриє поєдинок на стадіоні “Україна” у Львові.

Суботню зустріч одного з аутсайдерів нинішньої першості львівських “Карпат” з кам’янською “Сталлю” о 17.00 покаже телеканал “Уніан”.

О 19.30 на ОСК “Металіст” у Харкові донецький “Шахтар” прийматиме ФК “Маріуполь” (“Футбол 2″).

У другий ігровий день туру у неділю, 6 серпня, “Зірка” у Кропивницькому зіграє з рівненським “Вересом” (17.00, “Футбол 1″), одеський “Чорноморець” зустрінеться з “Олександрією” (17.00, “Уніан”), луганська “Зоря” на “Славутич-Арені” у Запоріжжі протистоятиме донецькому “Олімпіку” (19.30, “2+2″), а у паралельному матчі у Полтаві “Ворскла” зійдеться з київським “Динамо” (19.30, “Футбол 1″).

Турнірне становище після трьох турів: “Динамо” – 9 очок, “Шахтар” – 6, “Сталь” – 6, “Ворскла” – 6, “Маріуполь” – 5, “Олімпік” – 5, “Верес” – 3, “Зірка” – 2, “Зоря” – 2, “Олександрія” – 2, “Карпати” – 1, “Чорноморець” – 0.