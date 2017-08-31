«Укрзалізниця» змінить графік курсування поїздів «Інтерсіті+» Львів – Перемишль

«Укрзалізниця» має намір з 16 по 27 жовтня змінити графік курсування швидкісних електропоїздів категорії «Інтерсіті +» №706/705 і №716/715 за маршрутом Київ-Перемишль у зв`язку з модернізацією залізниці на території Польщі, повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, швидкісний поїзд «Інтерсіті+» №706/705 Київ, Львів – Перемишль у період з 16 по 27 жовтня обмежить маршрут слідування до станції Медика (Польща). Поїзд прибуватиме на станцію Медика об 11:37, а у зворотному напрямку до Києва відправлятиметься зі станції Медика о 16:22.

У прес-службі відомства зазначили, що для пасажирів, що прямують до Перемишля, на станції Медика польська залізниця забезпечить пересадку на автобуси до Перемишля і в зворотному напрямку.

Зокрема, в прес-службі уточнили, другий поїзд «Інтерсіті +» до Польщі – №716/715 Київ – Перемишль – Київ через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль – у період з 16 по 27 жовтня курсуватиме за чинним розкладом, але з обмеженням маршруту до ст. Львів.

Крім того, за інформацією прес-служби, з 16 по 27 жовтня 2017 року, в зв`язку з проведенням робіт з модернізації залізничної лінії на території Польщі, рух вагонів у складі поїздів №51/52 Варшава/Вроцлав – Львів на ділянці Перемишль – Хурк здійснюватися не буде.

«До початку колійних робіт на ділянці Перемишль – Хурк останній раз вагон Варшава – Львів відправиться з Варшави 14 жовтня і прибуде до Львова 15 жовтня, назад відправлення вагона зі Львова – 15 жовтня, прибуття до Варшави – 16 жовтня. Вагон Львів – Вроцлав останній раз відправлятиметься зі Львова 14 жовтня і прибуде до Вроцлава 15 жовтня, назад відправиться з Вроцлава 15 жовтня і прибуде до Львов 16 жовтня», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що після завершення робіт з модернізації колії вперше вагон Варшава – Львів відправиться з Варшави 27 жовтня і прибуде до Львова 28 жовтня, а вагон Львів – Вроцлав відправиться зі Львова 27 жовтня та прибуде до Вроцлава 28 жовтня.