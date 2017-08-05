“Укрзалізниця” змінила графік руху деяких поїздів до Львова

“Укрзалізниця” змінила графік руху деяких поїздів через запуск другого потяга в Перемишль.

Про це повідомила прес-служба компанії.

“У зв’язку з призначенням швидкісного поїзда Інтерсіті №715/716 Київ – Перемишль з 24 серпня змінюється розклад руху поїздів №705/706, №743/744 і №763 та відміняється курсування поїзда №747/748 Дарниця – Львів – Дарниця, що слідує через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Однак пасажири й надалі зможуть подорожувати до цих міст, скориставшись поїздом №715/716 Київ – Перемишль”, – йдеться в повідомленні.

Новий поїзд до Перемишля буде вирушати з Києва о 06:52 і прибувати до пункту призначення о 15:05. Зворотно він вирушатиме зі станції Перемишль о 13:07 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:10. На маршруті прямування поїзд зупинятиметься у Львові, Тернополі, Хмельницькому та Вінниці.

Крім того, на період з 24 серпня до 9 грудня УЗ змінює розклад руху поїзда №705/706 Київ – Перемишль. Так, він буде відправлятися з Києва о 06:00 і прибувати до Перемишля о 12:37 із зупинками на станціях Святошино, Коростень, Підзамче, Львів. З Перемишля він буде відправлятися в 15:42 і прибуватиме в Київ о 23:53.

Також, через низький пасажиропотік, швидкісний поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця-Трускавець на ділянці від Львова до Трускавця з 1 вересня він буде курсувати від станції Дарниця до Львова і назад зі Львова з 2 вересня. Час відправлення і прибуття поїзда в пункти призначення не змінюється.