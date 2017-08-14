«Укравтодор» оголосить тендер на розробку проекту Північної об`їзної дороги Львова

«Укравтодор» має намір найближчим часом оголосити тендер на розробку проектної документації на будівництво Північної Об`їзної автомобільної дороги Львова.

Про це повідомила прес-служба «Укравтодору» на своїй сторінці в Facebook.

«Укравтодор» погодив технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної Об`їзній автомобільної дороги Львова. Найближчим часом буде оголошено тендер на розробку проектної документації на будівництво цієї дороги», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що Північна об`їзна дорога з`єднає міжнародну трасу М-06/Е-40 і національну Н-17 Львів – Луцьк з міжнародними трасами М-09, М-10, М-11, які забезпечують сполучення між Україною і Польщею.

«Протяжність нової Об`їзної дороги становить 24 км. Дорога матиме чотири смуги руху – по дві в кожну сторону. На дорозі передбачено будівництво трьох естакад із залізобетонних конструкцій завдовжки, відповідно, 191 м, 551 м і 332 м», – йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі уточнили, що в місці перетину нової Об`їзної дороги з трасою М-06 Київ-Чоп та Н-17 Львів-Луцьк біля села Малі Підліски планується облаштувати транспортну дворівневу розв`язку.

Згідно з повідомленням, для відпочинку водіїв і пасажирів буде влаштовано майданчики тимчасової зупинки автотранспорту.

«В їх межах передбачені стоянки для легкового, автобусного і вантажного транспорту, місця для відпочинку пасажирів. На ділянках проходження поблизу забудови населених пунктів і біля території заказників буде встановлено шумозахисні екрани загальною довжиною 10920 м. В рамках дворівневих і однорівневих транспортних розв`язок, на початку і в кінці ділянки, передбачено освітлення в темну пору доби», – йдеться в повідомленні.