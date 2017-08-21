Український плавець Михайло Романчук виграв золоту медаль Універсіади, яка проходить в Китаї

Український плавець Михайло Романчук виграв золоту медаль Універсіади, яка проходить у Китаї, в запливі на 400 метрів вільним стилем.

Як передає ZN, 21-річний українець встановив рекорд Універсіади, подолавши дистанцію за 3 хвилини і 45,96 секунд.

Також українські гімнасти Олег Верняєв, Ігор Радивілов, Євген Юденков, Владислав Грико і Петро Пахніюк завоювали срібну медаль.

Українська команда стала другою в командних змаганнях з результатом 257,900 бала. Перше місце дісталося збірній Японії (260,225 бала), третє – Росії (253,150).

Олег Верняєв на 6-ти снарядах показав кращий результат серед 122 спортсменів – 87,150 бала.