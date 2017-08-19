Український Католицький Університет отримає доступ до міжнародної юридичної бази даних

База світової юридичної періодики, юридичної класики XVI—XX століття, повне зібрання «CongressionalRecord», «UnitedStatesReports» та відомих судових справ починаючи з 1700 року стануть доступними у Львові вже з вересня завдяки підтримці Національного координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України, Школа права Українського католицького університету, а також представники інших правничих шкіл отримають доступ до «HeinOnline» — однієї з найбільших міжнародних юридичних баз даних.

У вересні розпочинає роботу інформаційно-ресурсний Центр імені митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету – гуманітарна бібліотека світового рівня і сучасний навчальний центр. Саме на його базі студенти, аспіранти та викладачі українських правничих шкіл отримають доступ до «HeinOnline».

«Традиційним недоліком, який закидають українській юридичній науці і освіті та правовій системі, є ізольованість від міжнародного академічного середовища, найкращих здобутків юридичної науки та практики. На жаль, цю ізольованість не можна подолати наявною кількістю академічних обмінів чи успішних міжнародних проектів. Але шанс на її подолання дає доступ до міжнародних баз даних правових досліджень», – зазначила Світлана Хилюк, керівник Магістерської програми з прав людини УКУ.

Користуватися «HeinOnline» зможуть не лише працівники та студенти Українського католицького університету. Усі охочі зможуть отримати безкоштовний доступ безпосередньо в Центрі імені митрополита Андрея Шептицького.