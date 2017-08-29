Український боксер Шестак програв у чвертьфіналі чемпіонату світу

У Гамбурзі відбувся бій 1/4 фіналу чемпіонату світу з боксу, в якому українець Юрій Шестак програв Соф’яну Уміа з Франції повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперники провели на рингу весь бій – 3 раунди по 3 хвилини. Тим не менш, суперник мав явну перевагу. Рішення суддів після закінчення часу бою було безапеляційним – всі п’ять арбітрів віддали перемогу Уміа.

Суддя з США визнав перевагу француза мінімальною – 28:29, а арбітри з Німеччини, Білорусі, Японії та Австралії були ще більш категоричні – 27:30.

Таким чином, до півфіналу з представників України вийшов лише один Олександр Хижняк, який раніше сьогодні переміг британця Бенджаміна Віттакера і гарантував собі медаль турніру. Невдахи півфіналів у будь-якому випадку отримують бронзові нагороди.

Чемпіонат світу з боксу проходить в Німеччині з 25 серпня по 2 вересня.