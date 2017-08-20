Український боксер Гвоздик нокаутував американця Крейга Бейкера

В американському місті Лінкольн відбувся вечір боксу, в адеркарті якого свій бій провів український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик.

Українець переміг американця Крейга Бейкера і відстояв титул чемпіона Північної Америки за версією NABF, – пише УНІАН.

Гвоздик вибрав неспішну тактику, віддаючи центр рингу своєму суперникові. Українець тримав суперника джебом на зручній для себе дальній дистанції і при нагоді підключав праву руку.

У 6-му раунді Гвоздик потряс Бейкера і відправив його в нокдаун правим боковим ударом. Після відліку Олександр почав добивати суперника в кутку – рефері зупинив поєдинок.