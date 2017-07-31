Україна домовляється про безвіз з 14 країнами

Українські дипломати ведуть переговори про розширення безвізового режиму з країнами Північної і Південної Америки, Близького Сходу і Перської затоки.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України, повідомляє Главком.

“Питання щодо спрощення режиму поїздок порушене перед Вануату, Гренадою, Колумбією, Кувейтом, Південною Кореєю, Маршалловими островами, Мексикою, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Самоа, Соломоновими островами, Таїландом, Тринідадом і Тобаго, Тувалу й Уругваєм”, – йдеться у відповіді українських дипломатів.

Нагадаємо, 11 червня набув чинності безвізовий режим між Україною і Євросоюзом. Завдяки цьому паспорт України піднявся у світовому рейтингу на 30-е місце. Тепер українці можуть відвідувати без віз 119 країн світу. Це найвищий результат з усіх пострадянських країн, окрім держав Балтії.