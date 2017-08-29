У зоні проведення АТО понад 400 осіб вважаються зниклими безвісти – МЗС

За даними Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення антитерористичної операції на сході України, понад 400 осіб наразі вважаються зниклими безвісти.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України до Міжнародного дня зниклих безвісти.

В заяві, розповсюдженій прес-службою МЗС, сказано, що пошук зниклих безвісти та ідентифікація тіл загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на Донбасі залишається однією з найбільш болючих гуманітарних проблем, що потребує невідкладного вирішення.

«Їх розшук унеможливлюється через перешкоди, які чинять російсько-терористичні сили, та систематичні обмеження ними доступу міжнародних гуманітарних організацій до території окремих районів Донецької та Луганської областей», – йдеться в заяві.

В зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що серед численних порушень Росією прав людини в окупованому Криму «особливе обурення викликають факти викрадення та зникнення безвісти українців та кримських татар, які переслідуються окупаційною владою через їхню політичну або громадянську позицію».