У зоні АТО за минулу добу загинув один український військовослужбовець

В зоні АТО за минулу добу, 7 серпня, бойовики 18 разів порушили режим перемир’я. Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

“Цілу ніч тривало вогневе протистояння в районах Авдіївки і на шахті Бутівка, що на Донецькому напрямку. Російсько-окупаційні угруповання використовували міномети калібру 82 міліметри, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Українські війська асиметрично відповіли ворогові”, – повідомили в штабі.