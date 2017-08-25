У зоні АТО за минулу добу троє українських бійців отримали поранення

У районі проведення АТО протягом минулої доби незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я, троє українських бійців дістали поранення.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, після 18 години окупанти продовжували застосовувати озброєння, калібр якого перевищує 100 мм та вести активні бойові дії в районі Авдіївської промзони. З вечора і майже до опівночі бойовики зі сторони Ясинуватої, Яковлівки, Спартака били по опорних пунктах сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські бійці відповідали щільним вогнем. Також терористи випустили щонайменше 27 мін калібру 82 мм поблизу Троїцького.

«На Луганському напрямку бойовики били зі 120-міліметрового міномету по наших укріпленнях біля Катеринівки, а 82-міліметрові міномети противника працювали на підступах до Новоолександрівки та Новотошківського. У районі Станиці Луганської зафіксовані обстріли із застосуванням великокаліберних кулеметів», – йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямку, неподалік селища Тарамчук, близько 20.00 бойовики відкривали вогонь з гранатомету і стрілецької зброї.

Як повідомлялося, 22 серпня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої співрозмовники висловили підтримку оголошенню режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.

23 серпня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовились з півночі 25 серпня встановити режим тиші на сході України у зв`язку з початком нового навчального року.