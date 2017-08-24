У зоні АТО за добу отримали поранення двоє українських військових

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник заявляє, що за добу на Донбасі двоє українських військових отримали поранення та травми, найгарячіше вчора було на Луганському напрямку.

Про це він сказав сьогодні під час брифінгу, передає УНІАН.

За словами речника, на Луганському напрямку основні бойові дії потягом доби тривали у Попаснянському районі, де противник тричі застосовував міномети, при цьому було випущено 15 мін. Також бойовики здійснили серію обстрілів у Кримському.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку зафіксовано вісім ворожих обстрілів, українські війська відкривали вогонь у відповідь в усіх випадках.

«На Донецькому напрямку бойові дії вчора здебільшого велися в Авдіївці, а також в Зайцевому та на позиції «шахта «Бутівка». Здебільшого окупанти порушували режим тиші ввечері. Противник застосовував тільки легке озброєння. Тривалість кожного обстрілу склала від 30 і більше хвилин. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося сім ворожих обстрілів», – сказав Мотузяник.

На Маріупольському напрямку вчора ввечері окупанти по одному разу обстріляли опорні пункти українських військових поблизу Павлополя, Лебединського та Широкиного. Кожен з цих обстрілів тривав близько 20 хвилин, противник застосовував лише стрілецьку зброю.

«За добу в результаті бойових дій, на щастя, ніхто не загинув, двоє наших військових постраждали. Один військовий отримав травму в Кримському (Луганська область). Ще один наш воїн поранений в результаті обстрілу в Новоолександрівці (Донецька область)», – повідомив Мотузяник.

За даними штабу АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська 18 разів порушували режим тиші на Донбасі.