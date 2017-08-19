У жовтні 8 ОТГ на Львівщині проведуть вибори

18 серпня, на засіданні Центральної виборчої комісії під головуванням Михайла Охендовського, ухвалено рішення щодо проведення виборів у об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Вибори призначено на 29 жовтня. Відтак, вже у жовтні, 8 ОТГ на Львівщині оберуть голів та депутатів.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, вибори відбудуться у Сокальському, Самбірському/Старосамбірському, Пустомитівському Сколівському та Мостиському районах. Своїх представників оберуть Великомостівська, Рудківська, Щирецька, Славська, Воютицька, Солонківська, Підберізцівська, Волицька об’єднані територіальні громади Львівщини.

Таким чином після проведення виборів на Львівщині діятиме 33 ОТГ, які об’єднають 130 органів місцевого самоврядування та 262,5 тисяч мешканців.