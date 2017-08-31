У Топ-30 кращих армій світу ЗСУ на тридцятому місці, Росія на другому

ЗСУ включили в Топ-30 кращих армій світу.

Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг кращих армій світу, цього року помістила Україну на 30 місце (між Швецією і М’янмою).

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Міністерства оборони України.

У той же час у відомстві підкреслили, що перше місце посіла армія США, друге — РФ.

В повідомленні сказано, що у першу десятку також увійшли Великобританія, Японія, Туреччина, Німеччина і Єгипет. Рейтинг кращих армій світу складався із 133 країн.

В Міноборони пояснили, що для створення рейтингу компанія Global Firepower провела комплексне дослідження, під час якого враховувала понад 50 чинників. При цьому країни, у яких є ядерний арсенал, отримували бонусні бали, а також додаткові бали отримували країни, які є членами НАТО.

«Порівняно з країнами-сусідами Україна посіла третє місце — після РФ та Польщі (19 місце)», – йдеться в повідомленні.