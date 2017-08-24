У столиці України сьогодні стався вибух поблизу Кабінету Міністрів, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

О 14:06 у чергову частину надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета на вулиці Грушевського. У результаті чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження.

На місці працює слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки.

Встановлюються всі обставини події. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомляє Громадське, на місце прибули представники СБУ, вибухотехніки, «швидка». Також на місце події прибув голова Національної поліції Сергій Князєв. Очевидці повідомляють, що в результаті вибуху жінка була «важко поранена». Ще один чоловік поранений у голову. Правоохоронці проводять слідчі дії. Перекрили частину дороги. Зокрема, Грушевського перекрита від перехрестя з Садовою.