У санаторії Очакова зафіксовано масове отруєння дітей-спортсменів з Львівщини

В Очакові Миколаївської області зареєстровано масове захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей, які відпочивали у закладі санаторного типу ДП ОО СКЗ ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, до інфекційного відділення Очаківської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом ”харчова токсикоінфекція, середнього ступеню важкості” госпіталізовано 6 дітей віком від 7 до 12 років.

Діти прибули на оздоровлення в складі організованої групи дітей–спортсменів (футболістів) зі Львівської області та перебувають в закладі санаторного «Укрпрофоздоровниця» з 4 серпня.

Під час проведення епідеміологічного розслідування спеціалістами Держпродспоживслужби в Миколаївській області встановлено, що діти харчуються в їдальні санаторію.

Розпочато розслідування.

«Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби в Миколаївській області», – додали в прес-службі.