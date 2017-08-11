У «Рава-Руській» на Львівщині прикордонники виявили викрадені у Польщі іномарки

На кордоні з Польщею, Молдовою та Росією співробітники Держприкордонслужби виявили два мікроавтобуса та три легкових іномарки, які знаходились у міжнародному розшуку.

Сьогодні, 11 серпня, вночі, в пункті пропуску «Рава-Руська» спрацювала база даних Інтерполу відносно двох мікроавтобусів «IVECO» 2016 року випуску польської реєстрації. За кермом іномарок знаходились громадяни України. У ході подальшої перевірки прикордонники Львівського загону з’ясували, що дані транспортні засоби були викрадені на території Польщі.

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

Крім того минулої доби прикордонники Луцького загону в пункті пропуску «Ягодин» також виявили викрадену іномарку. Наш співвітчизник мав намір в’їхати на територію України на автомобілі «Volkswagen», 1997 року випуску литовської реєстрації, який числився в базі даних Інтерпол, як викрадений у Польщі.

Ще одну автівку викрили прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску «Кучурган», що на кордоні з Молдовою. Автомобілем «КІА», який був викрадений на території Росії, слідував білорус до України.

А на кордоні з Росією в пункті пропуску «Рижівка» на в’їзд в Україну прикордонники Сумського загону зупинили викрадений в Росії «Hyundai» 2017 року випуску. Іномаркою керував росіянин.

Автомобілі передано співробітникам Національної поліції.