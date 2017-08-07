У прикордонному селі на Львівщині врятували брата і сестру які вже почали тонути в місцевому озері

У Мостиському районі Львівщини місцеві жителі врятували брата і сестру, які вже почали тонути.

Надзвичайна подія сталася у другій половині дня в неділю, 6 серпня в селі Шегині. У місцевому озері почали тонути двоє людей і випадкові свідки дістали їх з води та викликали швидку допомогу. 49-річного місцевого жителя та його молодшу сестру госпіталізовано в реанімаційне відділення районної лікарні у важкому стані.

Як повідомили у ДСНС Львівської області, 6 серпня на території Львівської області під час відпочинку на водних об’єктах загинуло троє людей.

Зокрема: о 10:50 надійшло повідомлення про те, що в с. Родатичі Городоцького району на території готельно-відпочинкового комплексу втопився чоловік 1979 року народження, житель с. Добряни Городоцького району.

О 13:56 надійшло повідомлення, що в с. Єлиховичі Золочівського району на місцевому озері втопився чоловік 1981 року народження.

О 17:20 надійшло повідомлення, що в м. Новояворівськ Яворівського району на озері Борисівка під час відпочинку втопився чоловік 1967 року народження, місцевий житель.