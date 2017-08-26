У Польщі громадянку України вдарили пляшкою по голові за українську мову

У Польщі поліція розшукує групу осіб, які за українську мову побили громадянок України, а одну з них вдарили пляшкою по голові.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на «Польське радіо», побиття сталося у центрі Любліна, неподалік площі Качинського, коли дівчата поверталися з клубу. Група молодиків, почувши українську мову, почали ображати громадянок України. «Суперечка переросла у фізичну агресію», – зауважив представник поліції.

Нині поліція Любліна розшукує двох чоловіків та жінку, які напали на 23-річну Дарію П. та її колежанок. Зазначається, що після побиття та удару пляшкою по голові Дарія звернулася до шпиталю. Поліція отримала інформацію про те, що сталося від лікаря. Дівчина після нападу певний час перебувала в шпиталі, оскільки мала поранення.

У поліції нагадали, що застосування насилля через національну приналежність загрожує покаранням у вигляді п’яти років ув’язнення.