У МВС обіцяють встановити чи причетний власник ФК «Карпати» до резонансного ДТП на Львівщині

У МВС обіцяють встановити та притягти до відповідальності винуватця резонансної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області, в результаті якої загинула жінка.

Про це у Facebook написав народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.

«Учора у Львівській області сталася жахлива трагедія. В результаті грубого порушення правил дорожнього руху автомобілем Mercedes загинула прекрасна молода дівчина Наталія Тріла. Поліцією за фактом смертельного ДТП розпочато кримінальне провадження. Водієві-вбивці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі», – нагадав Геращенко.

При цьому він запевнив, що відповідати за скоєне буде той, хто сидів за кермом автомобіля.

«Це принципова позиція міністра МВС Арсена Авакова, голови Нацполіції Сергія Князєва і моя», – додав Геращенко.

За його словами, якщо слідство встановить, що за кермом Mercedes був президент ФК ”Карпати”, співвласник телеканалу ZIK Петро Димінський, – то саме Димінський піде під суд.

Геращенко пообіцяв детально інформувати суспільство про хід розслідування цієї трагедії.

Як повідомлялося, 18 серпня у Львівській області в результаті ДТП за участю автомобіля власника ФК ”Карпати” загинула жінка.

За даними поліції, водій автомобіля «Мерседес», 43-річний львів`янин, скоїв зіткнення з автомобілем «Опель Астра» під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району.

У результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.

Водночас видання Zaxid.net повідомляло, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК «Карпати» та телеканалу ZIK Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився в позашляховику охорони, але охоронець бізнесмена стверджує, що саме він був за кермом автомобіля «Мерседес».

Як повідомлялося, на Львівщині брат загиблої 18 серпня під час ДТП молодої жінки шукає свідків смертельної аварії за участі львівського бізнесмена, власника ФК «Карпати» Петра Димінського.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook брат загиблої Stepan Matsevko.

«Друзі, вчора в мене в родині сталася біда. Погань, що називається Петро Димінський, вбив мою сестру Наталю Трілу. Близько 15.00 вона виїхала на своєму авто зі Львова в напрямку села Ямельня Яворівського району, де вона проживала. В дозволеному місці вона повернула ліворуч в сторону села. В цей час «Мерседес» моделі S-65 AMG (н/з АС0277ВР), яким керував Димінський, в супроводі позашляховика марки Lexus (н/з ВС0222СК), грубо порушивши ПДР, на великій швидкості в населеному пункті здійснив обгін у недозволеному місці. Внаслідок цього сталася страшна ДТП, в якій загинула моя сестра. Після ДТП Петро Димінський, як останнє лайно, не надавши першої медичної допомоги, пересів в позашляховик Lexus (н/з ВС0222СК) і змився у невідомому напрямку. Після чого до авто Димінського підійшов його охоронець і стверджував що це він був за кермом Мерседеса», -написав він.

Також брат загиблої у своєму дописі наголошує, що «зіткнення було дуже сильним, з авто сестри не залишилося нічого, «Мерседес» злетів в кювет і врізався в дерево. Але чомусь на водію, який стверджує що був за кермом, нема жодної подряпини чи синця. Також є свідки, які бачили як Димінський пересідав у позашляховик. Тепер він максимально замітає сліди і уникає кримінальної відповідальності».

Родич загиблої закликає «не залишати вбивцю без покарання» і пише «якщо ця потвора зараз уникне відповідальності – завтра вона і надалі буде вбивати невинних людей. Прошу вашої допомоги у зборі додаткових свідчень та інформації з телефонів, фотоапаратів чи відео реєстраторів. Мої контактні дані: тел. 0676700762».

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула 31-річна жінка-водій автомобіля Opel Astra, сталася за участі автомобіля Mercedes S 65 AMG, яким керував працівник охоронної фірми «Ірбіс».

За інформацією видання Zaxid.net, власником «Ірбісу» є Борщ Андрій Васильович. Людина не публічна. У квітні 2014 року охоронна фірма заснувала спілку «Товариство мисливців та рибалок «Ірбіс». Її керівником є той самий Андрій Борщ. А співзасновником – ТОВ «Народна команда «Футбольний клуб «Карпати». Засновником «Народної команди «Футбольний клуб Карпати» є кіпрський офшор «Ейблмарк Лімітед» та юрист Євген Пакош. Він же адвокат львівського олігарха і почесного президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського.