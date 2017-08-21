У МОЗ спростовують інформацію про те, що пологи в Україні оплачуватимуться

Пологи та спостереження за вагітністю в 2019 році і надалі будуть безоплатними.

Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я, держава покриє на 100% вартість цих послуг, передає УНІАН.

”Медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль. Зокрема, в останній редакції законопроекту №6327 зазначається: у межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами», – наголосили у МОЗ.

У відомстві також додали, що медична реформа передбачає перехід на нову модель фінансування державою медичних послуг, які надаються українцям, зокрема, спеціалізовані та високоспеціалізовані медичні заклади з 2019 року почнуть отримувати від держави оплату за конкретно надані послуги конкретному пацієнту.

”Водночас, у 2018 році окремі послуги будуть оплачуватися з державного бюджету в рамках пілотних проектів. Одним з перших таких «пілотів» має стати оплата вартості пологів напряму пологовим будинкам від Національної служби здоров’я за єдиним для всієї країни тарифом. Ми радимо всім, хто цікавиться медичною реформою в Україні, ознайомитися з останньою редакцією законопроекту. Це допоможе уникнути спотворення інформації та поширення недостовірних повідомлень про реформу”, – підкреслили у МОЗ.

Також у відомстві зауважили, що законопроект «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» №6327 є ключовим для медичної реформи. Документ передбачає істотні зміни у фінансуванні системи охорони здоров’я та гарантує рівний доступ до медичних послуг для українців.