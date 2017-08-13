У Миколаєві у річці виявили холеру

У Миколаєві у районі пішохідного Інгульського мосту (Центральний район) виявили холерний вібріон.

Як сьогодні повідомила прес-служба Миколаївської ОДА з посиланням на ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України», Vibrio cholerea O1 біовар Eltor серовар Ogawa виявлено в пробах води в р. Інгул від 7 серпня.

”Культуру підтверджено Одеським протичумним інститутом ім. І. Мечникова. Наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання серед населення”, – наголосили в ОДА.

За вказаним фактом в Миколаївській облдержадміністрації відбулась екстрена нарада комісії з надзвичайних ситуацій.

Комісія рекомендувала Миколаївській міській раді заборонити купання та вилов риби в акваторії річок Інгул, Південний Буг, Дніпро-Бузького лиману, вжити невідкладних заходів щодо ліквідації місць стихійної торгівлі продуктами харчування, особливо рибопродуктами.

В повідомленні зазначається, що Миколаївська обласна інфекційна лікарня повністю укомплектована необхідними медикаментами на випадок розповсюдження хвороби, опрацьована можливість розгортання польового шпиталю на випадок масового захворювання, всі обласні та міські служби переведено у стан підвищеної готовності.

В ОДА запевняють, що ситуація знаходиться на контролі керівництва облдержадміністрації.

*** Холера – це гостре діарейне захворювання, внаслідок якого, за відсутності лікування, через декілька годин людина може померти. Збудник холери – холерний вібріон. Джерелом збудника інфекції є людина – хворий або носій вібріонів.

Холера передається лише фекально-оральним шляхом, частіше при вживанні забрудненої води для пиття, миття посуду, овочів, фруктів, при купанні і т. ін., а також через їжу і при побутових контактах.

Основним резервуаром є люди та водні ресурси, такі як солонкуваті води і гирла річок, де часто відбувається цвітіння водоростей.

Рекомендації ВООЗ для населення стосовно запобігання холери — три основні правила: піддавати їжу термічній обробці; кип`ятити воду; мити руки.